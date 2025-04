Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni battuto l’Empoli 2 1

Bologna gestisce il 3-0 maturato all'andata al Castellani, vince 2-1 con l'Empoli al Dall'Ara e si regala la finale di Coppa Italia dopo 51 anni, dove affronterà il Milan. Parte forte il Bologna che passa in vantaggio con un colpo di testa di Fabbian. Reazione d'orgoglio per la squadra di D'Aversa che trova il pari con Kovalenko. Nella ripresa il match vive di folate e all'85' Dallinga trova il guizzo che regala al Bologna la vittoria.La squadra rossoblu, già forte del risultato dell'andata, non si è limitata a difendere il vantaggio, ma ha cercato fin da subito di mettere in chiaro le proprie intenzioni. Il gol di Fabbian ha indirizzato ulteriormente la qualificazione, anche se l'Empoli non ha mai smesso di lottare, trovando il momentaneo pareggio.Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno avuto occasioni per passare in vantaggio, ma è stato Dallinga a risultare decisivo nel finale, siglando il gol che ha chiuso definitivamente i conti.

