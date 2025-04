Pasqua e pasquetta sul lago di Vico ragazzi trovati con droga e ubriachi alla guida

Con 34 pattuglie i carabinieri della compagnia di Ronciglione hanno controllato 121 persone e 87 veicoli durante le feste di Pasqua. Un servizio straordinario sul territorio, che si è concentrato soprattutto nelle aree circostanti il lago di Vico e di sera nelle zone residenziali.

