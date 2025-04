Le teorie del complotto tecniche psicologiche per sentirsi importanti

AGI - Molte persone aderiscono alle teorie del complotto come risposta a un bisogno subconscio di sentirsi "importanti" o "significativi". Questo tema è stato approfondito dal noto psicologo sociale Arie Kruglanski, dell'University of Maryland, e dal giornalista Dan Raviv, nel libro "The Quest for Significance: Harnessing the Need that Makes the World Go Round", pubblicato ora dal gruppo Taylor & Francis. Parallelamente, Kruglanski e colleghi hanno affrontato il tema anche in ambito accademico, ad esempio in uno studio pubblicato su Current Opinion in Psychology nel 2022. Le teorie del complotto e il bisogno umano di significatività Secondo Kruglanski e colleghi, la credenza nelle teorie del complotto è particolarmente adatta a soddisfare il bisogno umano fondamentale di significatività, ovvero la sensazione che la propria vita abbia valore e importanza.

