Inter Juventus Campionato Primavera 1 l’arbitro della partita

Inter Primavera affronta la Juventus al Konami Youth Development Centre. L'AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO Inter-Juventus Primavera (lunedì 28 aprile ore 18)Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta).Assistenti arbitrali: Marco Colaianni (Bari), Mario Chichi (Palermo).

