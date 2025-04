Trento Civitanova calendario finale scudetto volley 2025 date programma orari tv streaming

Trento e Civitanova si affronteranno nella finale scudetto di volley maschile, dopo aver rispettivamente sconfitto Piacenza (serie chiusa per 3-0) e Perugia (rimonta straripante dallo 0-2 e annullando un match-point in gara-3). La serie sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre conquisterà l’ambito tricolore, saranno i dolomitici ad avere il vantaggio del campo e a giocare dunque in casa gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 poiché hanno vinto la regular season.I Campioni d’Europa andranno a caccia del sesto tricolore, a due anni di distanza dall’ultima gioia. La Lube inseguirà l’ottavo sigillo, a tre stagioni dall’ultima meraviglia entro i confini nazionali. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante, appassionante ed equilibrato: gli uomini di coach Fabio Soli potrebbero partire leggermente favoriti nel pronostico, ma il sestetto di coach Giampaolo Medei ha dimostrato di essere sul pezzo e di poter puntare a qualsiasi risultato dopo aver già conquistato la Coppa Italia. Oasport.it - Trento-Civitanova, calendario finale scudetto volley 2025: date, programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it si affronteranno nelladimaschile, dopo aver rispettivamente sconfitto Piacenza (serie chiusa per 3-0) e Perugia (rimonta straripante dallo 0-2 e annullando un match-point in gara-3). La serie sarà al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre conquisterà l’ambito tricolore, saranno i dolomitici ad avere il vantaggio del campo e a giocare dunque in casa gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 poiché hanno vinto la regular season.I Campioni d’Europa andranno a caccia del sesto tricolore, a due anni di distanza dall’ultima gioia. La Lube inseguirà l’ottavo sigillo, a tre stagioni dall’ultima meraviglia entro i confini nazionali. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante, appassionante ed equilibrato: gli uomini di coach Fabio Soli potrebbero partire leggermente favoriti nel pronostico, ma il sestetto di coach Giampaolo Medei ha dimostrato di essere sul pezzo e di poter puntare a qualsiasi risultato dopo aver già conquistato la Coppa Italia.

