Bologna Milan Finale Coppa Italia calcio 2025 programma orario tv streaming

Finale della Coppa Italia 2024-2025 di calcio tra il Bologna ed il Milan: nel match in programma tra tre settimane, prevista allo Stadio Olimpico di Roma, verrà messo in palio il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana.Nel penultimo atto i felsinei hanno eliminato l'Empoli, battuto sia all'andata in trasferta per 0-3 che al ritorno in casa per 2-1, mentre i rossoneri hanno avuto la meglio sull'Inter nel doppio derby meneghino grazie all'1-1 dell'andata ed al successo per 3-0 al ritorno.Per il match della Finale di Coppa Italia 2024-2025 di calcio tra Bologna e Milan la diretta tv sarà prevista su Canale 5, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, infine la diretta live testuale sarà garantita da OA Sport.

