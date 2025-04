Vecchi L’Inter Under 23 Ho un contratto con il Vicenza

Vecchi, alla vigilia di Trento-Vicenza di Lega Pro, ha commentato anche il suo possibile futuro con L’Inter Under-23. L’allenatore esclude per ora. FUTURO – Il Vicenza di Stefano Vecchi domani sera si gioca la possibilità di salire al primo posto ai danni del Padova e vincere il girone A di Lega Pro. L’allenatore è ad un passo dalla Serie B e comunque disputerà i playoff nel peggiore dei casi. Alla vigilia del match con Trento Vecchi ha detto in conferenza stampa: «L’obiettivo è ancora lì ma le probabilità sono basse, fino alla fine però ci proveremo e faremo la nostra parte. A gennaio il nostro girone sembrava già deciso rispetto gli altri due, mentre ora è l’unico ad essere ancora aperto, ci affidiamo anche della professionalità di chi gioca dall’altra parte così come noi faremo il massimo allo stesso modo di qualche tempo fa. Inter-news.it - Vecchi: «L’Inter Under-23? Ho un contratto con il Vicenza!» Leggi su Inter-news.it Stefano, alla vigilia di Trento-di Lega Pro, ha commentato anche il suo possibile futuro con-23. L’allenatore esclude per ora. FUTURO – Ildi Stefanodomani sera si gioca la possibilità di salire al primo posto ai danni del Padova e vincere il girone A di Lega Pro. L’allenatore è ad un passo dalla Serie B e comunque disputerà i playoff nel peggiore dei casi. Alla vigilia del match con Trentoha detto in conferenza stampa: «L’obiettivo è ancora lì ma le probabilità sono basse, fino alla fine però ci proveremo e faremo la nostra parte. A gennaio il nostro girone sembrava già deciso rispetto gli altri due, mentre ora è l’unico ad essere ancora aperto, ci affidiamo anche della professionalità di chi gioca dall’altra parte così come noi faremo il massimo allo stesso modo di qualche tempo fa.

Cosa riportano altre fonti

Beppe Marotta ha dato i crismi dell’ufficialità: l’Inter sta lavorando al progetto dell’Under 23 e a breve avvierà l’iter per l’iscrizione alla prossima C. In caso di ammissione giocherà a Monza, grazie a un accordo con l’ad biancorosso Adriano Galliani e continuerà ad allenarsi a “Interello“, il cui centro (così come quello della prima squadra ad Appiano Gentile) godrà di migliorie infrastrutturali in estate. 🔗sport.quotidiano.net

di RedazioneSeconda squadra Inter, Vecchi nome caldo per la panchina! Cosa filtra sul possibile ritorno in nerazzurro per il tecnico Tra i tanti nomi accostati alla panchina dell‘Inter U23, che l’anno prossimo, quasi ufficialmente prenderà parte al campionato di Serie C, c’è anche quello di Stefano Vecchi, obiettivo numero uno di Dario Baccin. Come riportato da Pasquale Guarro, lo scenario potrebbe dipendere dall’attuale promozione del Vicenza in Serie B, squadra allenata attualmente dal ... 🔗internews24.com

Natale con i tuoi, Pasqua con… Bologna-Inter. Trentatreesima giornata di Serie A, i nerazzurri tornano a giocare in questa domenica tanto particolare a ventuno anni di distanza dall’ultima volta. Allora si andava in scena al Renato Curi di Perugia e gli uomini allenati da Alberto Zaccheroni, in lotta per un L'articolo Verso Bologna-Inter, tra vecchi fantasmi e campanilismo sudamericano proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Vecchi allontana l'Inter U23: Ho un contratto con il Vicenza, vogliamo la Serie B; Vecchi: Allenare l'Inter U-23? Voglio la Serie B con il Vicenza. Se vinciamo il campionato, per me non ci sono dubbi; Vecchi: Allenare l'Inter U-23? Voglio la Serie B con il Vicenza. Se vinciamo il campionato, per me non ci sono dubbi; Chi sarà l'allenatore dell'Inter Under 23? Da Vecchi alle alternative, tutti i nomi per la panchina della squadra B. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vecchi: "Allenare l'Inter U-23? Voglio la Serie B con il Vicenza. Se vinciamo il campionato, per me non ci sono dubbi" - Appare al momento non percorribile l'ipotesi di un ritorno all'Inter di Stefano Vecchi, che qualche media nelle scorse ore ha indicato come tecnico designato della futura Under 23 nerazzurra che dovre ... 🔗msn.com

Vecchi allontana l'Inter U23: "Ho un contratto con il Vicenza, vogliamo la Serie B" - Appare al momento non percorribile l'ipotesi di un ritorno all'Inter di Stefano Vecchi, che qualcuno nelle scorse ore ha indicato come tecnico designato della futura Under 23 nerazzurro ... 🔗tuttojuve.com

L’Inter Under 23 si rinnova con Vecchi e Andrissi - Visualizzazioni: 26 L’Inter sarà impegnata contro il Milan per continuare il tragitto verso la Coppa Italia e il club ingaggia un nuovo ds e allenatore per la la squadra Under 23. E’ proprio vero che ... 🔗calciostyle.it