Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley grande attesa per le squadre viterbesi

Tutto pronto per i nuovi appuntamenti con l’AeQuilibrium Cup-Trofeo dei Territori 2025 di volley. Dopo la prima manifestazione organizzate lo scorso 23 marzo in Sardegna, la macchina organizzativa federale, coadiuvata da quella dei comitati regionali e Territoriali, si prepara ad ospitare gli. Viterbotoday.it - Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley: grande attesa per le squadre viterbesi Leggi su Viterbotoday.it per i nuovi appuntamenti con l’AeQuilibrium Cup-deidi. Dopo la prima manifestazione organizzate lo scorso 23 marzo in Sardegna, la macchina organizzativa federale, coadiuvata da quella dei comitati regionali eali, si prepara ad ospitare gli.

Su altri siti se ne discute

TORINO (ITALPRESS) – Il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally è uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025, con un sempre maggiore interesse da parte di appassionati e media sia a livello nazionale che internazionale. Sarà il Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, ad ospitare una suggestiva anteprima della nuova era del brand torinese nel motorsport, con tante sorprese in arrivo per tutti gli amanti dei Rally. 🔗ildenaro.it

C'è tanta attesa per il Giro podistico internazionale Città di Palermo-Trofeo della Legalità, in programma nel capoluogo siciliano domenica 30 marzo. A regalare spettacolo saranno gli atleti che giungeranno da tutta Italia e anche da fuori confine, offrendo uno spettacolo unico, dal primo fino... 🔗palermotoday.it

(Adnkronos) – Manca poco al ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025, che puo' contare su un sempre maggiore interesse da parte di appassionati e media sia a livello nazionale che internazionale. L'anteprima di quella che sarà la nuova stagione del brand torinese nel motorsport, si […] 🔗periodicodaily.com

Tutto pronto per il Trofeo dei Territori 2025 di volley: grande attesa per le squadre viterbesi; Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Veneto: le squadre di Venezia proveranno a sfruttare il fattore campo; Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Friuli-Venezia Giulia: le speranze della squadra di Trieste-Gorizia; Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Friuli-Venezia Giulia: le speranze della squadra di Trieste-Gorizia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Friuli-Venezia Giulia: le speranze della squadra di Trieste-Gorizia - La mission della Federvolley rimane quella di promuovere sempre di più la propria attività a livello giovanile ... 🔗triesteprima.it

Al via il Trofeo dei Territori 2025 del Veneto: le squadre di Venezia proveranno a sfruttare il fattore campo - Un evento che rappresenta per gli atleti un importante step nei loro percorsi di crescita e una vetrina dove potersi mettere in luce dal punto di vista tecnico ... 🔗veneziatoday.it

Pallavolo, AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025: in vetrina i migliori giovani del Lazio - Convocazioni fatte. Tutto pronto per i Centri di Qualificazione Territoriale che hanno formato le proprie squadre: l’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2025 è ... 🔗msn.com