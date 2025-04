25 aprile polemiche sulla sobrietà indicata dal governo Va celebrato con Bella Ciao a squarciagola

governo è arrivato l'invito, nei giorni scorsi, a celebrare il 25 aprile "con sobrietà" a causa del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco. Ma per buona parte dell'opposizione si tratta di un tentativo di sminuire l'importanza dell'ottantesimo anniversario. Genovatoday.it - 25 aprile, polemiche sulla "sobrietà" indicata dal governo: "Va celebrato con Bella Ciao a squarciagola" Leggi su Genovatoday.it Dal centrodestra alè arrivato l'invito, nei giorni scorsi, a celebrare il 25"con" a causa del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco. Ma per buona parte dell'opposizione si tratta di un tentativo di sminuire l'importanza dell'ottantesimo anniversario.

Approfondimenti da altre fonti

Un 25 aprile senza divisioni e rotture, quello dell'80esimo anniversario, a Milano: almeno così prevede Primo Minelli, presidente provinciale dell'Anpi, quando è quasi tutto pronto per l'organizzazione del corteo e dei comizi. Sul palco in piazza del Duomo, oltre al sindaco Giuseppe Sala e al... 🔗milanotoday.it

AGI - Domodossola, città simbolo della Resistenza e sede della breve ma significativa Repubblica dell'Ossola nel 1944, è oggi al centro di un acceso dibattito. Il sindaco Lucio Pizzi ha scelto di modificare il programma per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione, aderendo alla raccomandazione alla "sobrietà". La decisione ha comportato la cancellazione del corteo previsto da piazza Repubblica dell'Ossola al monumento ai caduti, e l'assenza della banda musicale. 🔗agi.it

Domani si celebrano gli 80 anni dalla Liberazione, tra polemiche e commemorazioni. Servizio di Augusto Cantelmi The post 80 anni dalla Liberazione, 25 aprile tra polemiche e commemorazioni first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

