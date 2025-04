Uccide una coppia di vicini e si suicida dopo una lite condominiale

lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini e poi si è suicidato. È avvenuto in Via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri. Agi.it - Uccide una coppia di vicini e si suicida dopo una lite condominiale Leggi su Agi.it AGI - Duplice omicidio a Volvera, in provincia di Torino. Intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di unata in condominio, ha ucciso a coltellate unadie poi si èto. È avvenuto in Via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

