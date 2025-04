Next Gen Summer School 2025 della Fondazione Saccone borse di studio e opportunità per le aziende

della Fondazione Saccone in via G. Ungaretti 43, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Next Gen Summer School, il programma di alta formazione rivolto a giovani under 35 che ambiscono a diventare protagonisti dell’industria. Salernotoday.it - Next Gen Summer School 2025 della Fondazione Saccone: borse di studio e opportunità per le aziende Leggi su Salernotoday.it Si è tenuta questa mattina, presso la sedein via G. Ungaretti 43, la conferenza stampa di presentazionequarta edizioneGen, il programma di alta formazione rivolto a giovani under 35 che ambiscono a diventare protagonisti dell’industria.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sarà presentata ufficialmente domani, giovedì 24 aprile alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone in via Ungaretti a Montecorvino Pugliano, la quarta edizione della Next Gen Summer School, il programma formativo pensato per i giovani talenti del territorio e per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro. Nel corso della conferenza stampa, alla presenza di giornalisti, stakeholder e aziende partner, verrà illustrato il nuovo bando destinato a laureati e laureandi ... 🔗zon.it

Domani, giovedì 24 aprile, alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone (via Ungaretti, Montecorvino Pugliano), sarà presentata la quarta edizione della Next Gen Summer School, l’iniziativa volta a valorizzare il capitale umano attraverso borse di studio destinate ai giovani del... 🔗salernotoday.it

Domani, giovedì 24 aprile, alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone (via Ungaretti, Montecorvino Pugliano), sarà presentata la quarta edizione della Next Gen Summer School, l’iniziativa volta a valorizzare il capitale umano attraverso borse di studio destinate ai giovani del... 🔗salernotoday.it

Next Gen Summer School 2025 della Fondazione Saccone: borse di studio e opportunità per le aziende; Fondazione Saccone, Next Gen Summer School; FONDAZIONE SACCONE, C’E’ IL BANDO DEL NEXT GEN SUMMER SCHOOL PER GLI UNDER 35; Montecorvino Pugliano, Fondazione Saccone presenta quarta edizione della Next Gen Summer School. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Next Gen Summer School 2025 della Fondazione Saccone: borse di studio e opportunità per le aziende - Si è tenuta questa mattina, presso la sede della Fondazione Saccone in via G. Ungaretti 43, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Next Gen Summer School, il programma di ... 🔗salernotoday.it

Next Gen Summer School: la presentazione della quarta edizione - Il percorso formativo, completamente gratuito, è riservato a 15 laureati e laureandi under 35 con un background in discipline economiche, ingegneristiche, informatiche o scientifiche. L’obiettivo è fo ... 🔗salernotoday.it

Montecorvino Pugliano, al via la IV edizione della Next Gen Summer School promossa dalla Fondazione Saccone - Sarà presentata ufficialmente domani, giovedì 24 aprile alle ore 10:00, presso la sede della Fondazione Saccone in via Ungaretti a Montecorvino Pugliano, ... 🔗zon.it