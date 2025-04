Paddington diventa un musical l’orsetto più amato d’Inghilterra debutta a teatro nel West End di Londra

Paddington, il tenero orso con la passione per la marmellata, debutta nel West End con un musical originale a partire da novembre. Il celebre orsetto amante della marmellata d'arance si prepara a calcare il palco: Paddington the musical debutterà ufficialmente nel West End di Londra il prossimo 1° novembre al Savoy Theatre, portando per la prima volta in scena l'iconico personaggio in versione musicale. Annunciato per la prima volta nel 2023, lo spettacolo è sostenuto da StudioCanal e prodotto da Sonia Friedman Productions, Eliza Lumley Productions e Universal Music U.K.. Le prevendite riservate apriranno il 13 maggio, seguite da quelle generali a partire dal 15 maggio. Un nuovo capitolo per l'orso più amato dagli inglesi Il musical prende ispirazione dal primo romanzo . Movieplayer.it - Paddington diventa un musical: l’orsetto più amato d’Inghilterra debutta a teatro nel West End di Londra Leggi su Movieplayer.it , il tenero orso con la passione per la marmellata,nelEnd con unoriginale a partire da novembre. Il celebre orsetto amante della marmellata d'arance si prepara a calcare il palco:thedebutterà ufficialmente nelEnd diil prossimo 1° novembre al Savoy Theatre, portando per la prima volta in scena l'iconico personaggio in versionee. Annunciato per la prima volta nel 2023, lo spettacolo è sostenuto da StudioCanal e prodotto da Sonia Friedman Productions, Eliza Lumley Productions e Universal Music U.K.. Le prevendite riservate apriranno il 13 maggio, seguite da quelle generali a partire dal 15 maggio. Un nuovo capitolo per l'orso piùdagli inglesi Ilprende ispirazione dal primo romanzo .

