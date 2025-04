Joe Hendry Io affossato a WrestleMania Se questo è essere affossati continuate pure

Hendry è stato l’avversario a sorpresa di Randy Orton durante WrestleMania 41 domenica. Il match è durato poco più di tre minuti ed è terminato con una RKO da parte di Orton. Molti fan hanno criticato lo svolgimento dell’incontro, ritenendo che il campione della TNA sia stato “affossato”. La risposta di Hendry alle critiche“Se questo è essere affossati, continuate pure così”, ha dichiarato Hendry ad Ariel Helwani durante il programma The Ariel Helwani Show. “Abbiamo capito perfettamente cosa ci si aspettava da noi a WrestleMania: eravamo la sorpresa divertente. Avete visto il promo di Randy dopo la fine del match; è proprio di questo che ha parlato: del fatto che il match fosse divertente. Zonawrestling.net - Joe Hendry: “Io affossato a WrestleMania? Se questo è essere affossati, continuate pure” Leggi su Zonawrestling.net Il campione della TNA soddisfatto del suo match con Randy OrtonIl TNA World Heavyweight Champion Joeè stato l’avversario a sorpresa di Randy Orton durante41 domenica. Il match è durato poco più di tre minuti ed è terminato con una RKO da parte di Orton. Molti fan hanno criticato lo svolgimento dell’incontro, ritenendo che il campione della TNA sia stato “”. La risposta dialle critiche“Secosì”, ha dichiaratoad Ariel Helwani durante il programma The Ariel Helwani Show. “Abbiamo capito perfettamente cosa ci si aspettava da noi a: eravamo la sorpresa divertente. Avete visto il promo di Randy dopo la fine del match; è proprio diche ha parlato: del fatto che il match fosse divertente.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Joe Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a WrestleMania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di WrestleMania. Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. 🔗zonawrestling.net

Un momento storico e completamente inaspettato ha elettrizzato il pubblico di WrestleMania 41 quando il campione mondiale TNA Joe Hendry ha risposto all’Open Challenge di Randy Orton, creando un crossover che resterà negli annali. L’arrivo della Leggenda e la sfida aperta Randy Orton ha fatto il suo ingresso all’Allegiant Stadium di Las Vegas indossando dei mutandoni che richiamavano il suo stile degli esordi. 🔗zonawrestling.net

Joe Hendry, attuale TNA World Champion ha partecipato al Royal Rumble Match da superstar TNA, grazie alla partnership che la sua federazione ha stipulato con la WWE a Gennaio di quest’anno. Hendry, che è una tra le figure cardine della federazione di Orlando, durante l’evento non ha perso tempo e ha rivelato di aver parlato con molte superstars WWE nel backstage della Royal Rumble, ma oltre che con i wrestler, Joe Hendry ha parlato anche con Paul Heyman. 🔗zonawrestling.net