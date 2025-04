Piazza Corvetto gli attraversamenti pedonali diventeranno definitivi

diventeranno definitivi i nuovi attraversamenti pedonali di Piazza Corvetto nel centro di Genova. Lo ha annunciato al termine della seduta di giunta il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, spiegando che la sperimentazione ha funzionato e che, quindi, è stato deciso di renderli strutturali.

Nella notte dell'8 aprile piazza Corvetto entrerà a pieno regime con la nuova viabilità pedonale, pensata in seguito alla chiusura del sottopasso pedonale, che collega via Roma a via Martin Piaggio, per i lavori di Cociv per il terzo valico. L'area, infatti, è stata individuata come luogo... 🔗genovatoday.it

Diventeranno definitivi i nuovi attraversamenti pedonali di piazza Corvetto nel centro di Genova. Lo ha annunciato al termine della seduta di giunta il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, spiegando che la sperimentazione ha funzionato e che, quindi, è stato deciso di renderli strutturali. ... 🔗genovatoday.it

