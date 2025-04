Conclave oggi i cardinali sono troppi ma a Viterbo erano pochissimi il record del 1277

cardinali, una sorta di record, tanto è vero che da più parti vengono definiti addirittura “troppi”. Il primato al contrario, invece, spetta a Viterbo e a un lontanissimo Conclave del XIII secolo. Viterbotoday.it - Conclave, oggi i cardinali sono "troppi" ma a Viterbo erano pochissimi: il record del 1277 Leggi su Viterbotoday.it A eleggere il nuovo Papa che succederà a Francesco fra pochi giorni saranno con tutta probabilità 135, una sorta di, tanto è vero che da più parti vengono definiti addirittura “”. Il primato al contrario, invece, spetta ae a un lontanissimodel XIII secolo.

