Pallanuoto World Cup femminile 2025 | Setterosa ancora ko vince l’Australia 8-12

Altra battuta d’arresto per ilnel girone diCupin corso ad Alessandropoli. Dopo la vittoria all’esordio contro Israele e il ko per mano dell’Olanda di ieri, le ragazze di coach Silipo si sono arrese con il punteggio di 8-12 al, terminando così con 3 punti e la terza posizione nel raggruppamento la prima fase della competizione. Un match che si è messo male sin dal primo quarto per l’Italia, costretta a dover rimontare un parziale di 1-5, che diventa poi 2-7 all’intervallo. La seconda metà di gara è più equilibrata, ma il punteggio vede sempre la formazione australiana in controllo. Non bastano le quattro reti di Ranalli e le due di Bettini. Tra le marcatrici anche Papi e Cassarà.Come da regolamento, le terze e le quarte giocheranno ora un secondo girone che servirà a promuovere le prime due.