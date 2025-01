Ilgiorno.it - Oliviero Toscani, allievi e amici scattano in suo ricordo a Palazzo Reale

Milano, 16 gennaio 2025 – A pochi giorni dalla sua scomparsa per una grave malattia degenerativa, Milano celebra il fotografocon una mostra “one shot”. Domenica 19 gennaio a, dalle 11 alle 18, sarà sede di un vero e proprio happening. Verranno, fra l’altro, esposte le immagini più importanti realizzate per Razza Umana, il progetto avviato danel 2007, che da allora ha raccolto più di 10mila scatti. Non solo.fotografi edel grande artisti, autore di una serie di indimenticabili campagne per Benetton, realizzeranno nuovi ritratti al pubblico, così da andare ulteriormente a infoltire le file dell’archivio di Razza Umana. All’interno di, sede dell'ultima grande mostra milanese nel 2022, saranno anche proiettati alcuni documentari dedicati alla carriera del fotografo.