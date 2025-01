Liberoquotidiano.it - Musetti vince e Shapovalov perde la testa con il suo allenatore: Australian Open, tutti di sasso

“Corto muso, musetto davanti.”, lo diceva Max Allegri e la sua frase è diventata iconica nel mondo del calcio. Ora che lui è fermo, in attesa di nuova panchina, nel tennis ci godiamo “”, cioè Lorenzo, perché è il primo italiano a raggiungere il terzo turno degli. Il tennista azzurro, numero 16 del seeding, ha giocato una super partita battendo in due ore e 42 minuti di gioco il canadese Denisin tre set (7-6; 7-6; 6-2) e ora attende lo statunitense Ben Shelton, 21esimadi serie, vittorioso lui in quattro set (6-3; 6-3; 6-7; 6-4) sullo spagnolo Pablo Carreno Busta. Perè la prima presenza della carriera al terzo turno del torneo di Melbourne, dopo aver perso al primo turno sia nel 2022 da Alex De Minaur che nel 2023 da Lloyd Harris e al secondo turno nel 2024 da Luca Van Assche.