Lanazione.it - Muore giovane mamma. Addio a Veronica Ulivi sconfitta dal male a 46 anni

Si è spenta tenendo stretta la mano del figlio. Come una sorta di struggente saluto e invito a farsi forza, la promessa di non lasciandosi più anche di fronte ad una distanza insanabile ed eterna.se n’è andata a 46(li aveva compiuti nel novembre scorso) lasciando nello strazio la famiglia che per seil’ha sostenuta nella terribile battaglia contro il. Nata a Seravezza,abitava da tempo in via Dell’Acqua a Forte dei Marmi ed era molto conosciuta per la sua intensa attività di volontariato nelle file dell’Auser; poi quei lavori salturari come addetta alle pulizie nelle abitazioni, senza mai risparmiarsi. Circa seifa l’impietoso verdetto medico le ha cambiato la vita ma non tolto la speranza. "Quasi una missione per lei occuparsi degli altri alla luce della sofferenza che si portava dentro, e per questo continuava ad accompagnare i bambini sul bus dell’Auser o a consegnare i pasti alle famiglie bisognose" raccontano i familiari.