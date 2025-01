Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schareina fa suo lo stage nelle moto, Ekstrom vince tra le auto e Al Rajhi supera Lategan nella generale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:37 E’ tutto per, Amici di OA Sport. Appuntamento a domani con l’ultimo imperdibiledella rassegna. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA!13.35– Lo svedese Mattiasha vinto la penultima, precedendo di 41? Al-Attiyah e di 1’45” Al. Il padrone di casa saudita ha guadagnato quasi 9 minuti sul sudafricano(attualmente 5°speciale odierna a 10’23” dalla vetta), prendendosi così la leadership della classificacon un notevole vantaggio di 6’11” in vista dell’ultima frazione.12.35si conferma il più veloce anche dopo 209 km con un margine di 1’14” su Ale 2’18” su Al-Attiyah, mentreè 5° a 7’24” e ha perso dunque la leadership virtuale dellain favore di Alper quasi 4 minuti.