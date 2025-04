Referendum su lavoro e cittadinanza | mobilitazione anche nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti"Uno strumento di resistenza e mobilitazione regionale". Anna Maria Mollica di Sinistra Italiana ha sottolineato con queste parole i motivi dei 5 si che l'elettore dovrà indicare l'8 e il 9 giugno prossimo nelle risposte ai quesiti referendari in materia di lavoro e di cittadinanza.La Cgil, con altre Organizzazioni come Acli, Libera, Anpi, Arci, Laboratorio per la Felicità pubblica e Federconsumatori, ma anche partiti politici com Pd e Sinistra Italiana, sono scesi in strada, in via Santa Colomba, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del voto dell'8 e 9 giugno prossimi cinque quesiti referendari.Per essere ritenuti validi, la legge dice che ai Referendum devono presentarsi un numero di votanti pari al 50% più uno dell' intero corpo elettorale. In 120 piazze queste organizzazioni hanno simbolicamente lanciato la campagna referendaria dopo aver promosso nei mesi scorsi la raccolta di firme, ma la vera incognita sarà la partecipazione dei cittadini al voto.

