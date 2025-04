L’Albero della vita tornerà a illuminarsi

L’Albero della vita tornerà a illuminarsi. C’è una bella notizia che si sta concretizzando proprio al confine di Baranzate: L’Albero della vita, il famoso simbolo di Expo che dieci anni fa riscosse un successo straordinario, non verrà demolito, ma al contrario sarà restaurato per diventare definitivamente il simbolo di quell’area e uno dei simboli di . Ilnotiziario.net - L’Albero della vita tornerà a illuminarsi Leggi su Ilnotiziario.net . C’è una bella notizia che si sta concretizzando proprio al confine di Baranzate:, il famoso simbolo di Expo che dieci anni fa riscosse un successo straordinario, non verrà demolito, ma al contrario sarà restaurato per diventare definitivamente il simbolo di quell’area e uno dei simboli di .

