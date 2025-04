Napoli celebra Mimmo Jodice | a Castel Nuovo la mostra Napoli metafisica

Napoli a Castel Nuovo la personale Mimmo Jodice. Napoli metafisica, un importante omaggio a uno dei maestri della fotografia contemporanea.In questa occasione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha consegnato una targa celebrativa per Mimmo Jodice, in cui si riconosce essere “tra i maggiori artisti-fotografi del nostro tempo, testimone, voce e interprete tra i più alti di Napoli. Profondamente legato alla nostra Città, che ha scelto di non lasciare mai, ne ha rivelato i lati più segreti, poetici, metafisici. Consegnando il volto di un’ “altra” Napoli al mondo, all’immaginario contemporaneo”. Domani, domenica 13 aprile 2025, l’omaggio a Mimmo Jodice prosegue con l’apertura eccezionale alla città di Castel Nuovo per consentire la visita della mostra, con ingresso gratuito, dalle ore 10. Leggi su Ildenaro.it Presentata ala personale, un importante omaggio a uno dei maestri della fotografia contemporanea.In questa occasione il sindaco diGaetano Manfredi ha consegnato una targativa per, in cui si riconosce essere “tra i maggiori artisti-fotografi del nostro tempo, testimone, voce e interprete tra i più alti di. Profondamente legato alla nostra Città, che ha scelto di non lasciare mai, ne ha rivelato i lati più segreti, poetici, metafisici. Consegnando il volto di un’ “altra”al mondo, all’immaginario contemporaneo”. Domani, domenica 13 aprile 2025, l’omaggio aprosegue con l’apertura eccezionale alla città diper consentire la visita della, con ingresso gratuito, dalle ore 10.

Napoli Metafisica : Mimmo Jodice dialoga con De Chirico al Castel Nuovo

Napoli celebra uno dei suoi maestri più poetici e visionari della fotografia contemporanea, Mimmo Jodice, con una grande mostra personale intitolata "Mimmo Jodice. Napoli metafisica", allestita dal ...

Al Real Bosco di Napoli la Casa della Fotografia Mimmo Jodice

Grazie a un finanziamento del ministero della Cultura di 3 milioni e mezzo di euro partiranno entro l'estate i lavori per la Casa della Fotografia Mimmo Jodice – Centro Studi ...

Napoli avrà la Casa della Fotografia Mimmo Jodice a Capodimonte : via ai lavori entro l'estate

"Grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura di 3 milioni e mezzo di euro partiranno entro l'estate i lavori per la Casa della Fotografia Mimmo Jodice-Centro Studi Polifunzionale ...

