È papa Francesco Si presenta all’improvviso e i presenti notano subito quel dettaglio

In un nuovo gesto carico di significato e spontaneità,ha fatto una visita a sorpresa alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è raccolto in preghiera davanti all’icona della Salus populi romani, da sempre a lui particolarmente cara. Il pontefice si èto in sedia a rotelle, senza l’ausilio dell’ossigeno, e con un mazzo di fiori bianchi tra le mani. Dopo la recente apparizione in abiti informali — pantaloni neri e il poncho argentino — oggi ilè tornato a indossare il tradizionale talare bianco, segno di una lenta ma concreta ripresa.Sebbene ancora ufficialmente in convalescenza,sembra voler gradualmente riprendere il ritmo della quotidianità vaticana. Oltre a queste visite inaspettate e cariche di simbolismo, ha infatti ricominciato a ricevere in forma regolare i capi dicastero e i membri della Segreteria di Stato.