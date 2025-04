Liberoquotidiano.it - "Dove viviamo". bufera su Sassu e Pulieri

Qual è il colpo per un agente immobiliare? Non era avere una casa di sua proprietà, cioè vivere in affitto. Sembra un paradosso ma è quanto hanno rivelato due grandi star di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. Corradoe Blasco, entrambi facenti parte della squadra romana, hanno spiegato che le case in cui abitano non sono li loro proprietà. Ma, almeno per il momento, preferiscono stare in affitto. "Ero indeciso sucomprare - ha dichiarato Corrado -. Me l'ha trovata Blasco, gli ho pure pagato la provvigione. Sto a Roma Nord, 90 mq: salone doppio, due camere, due bagni, un bel terrazzo e due box". Stesso discorso anche per: "Io sto alla Camilluccia, in affitto pure io, 130 mq: due camere, cameretta, due bagni, salone doppio, cucina abitabile, quattro balconi, box e cantina".