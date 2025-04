MotoGP Bagnaia compromette il GP del Qatar | il video della caduta nelle qualifiche

Bagnaia è caduto quando mancavano poco più di quattro minuti al termine delle qualifiche del GP del Qatar, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. Il centauro della Ducati, reduce dalla vittoria di Austin dove ha interrotto il dominio di Marc Marquez, stava spingendo molto forte e aveva acceso un casco rosso al primo intermedio, ma in curva 4 è finito a terra e ha dovuto dire addio alla possibilità di conseguire un risulto di primo piano.Il ribattezzato Pecco è rientrato ai box, ma non c'era più tempo per tornare in pista e completare il giro di lancio per poi cercare il tempo valido. Questo errore ha sensibilmente compromesso il fine settimana del due volte Campione del Mondo, che sarà costretto a rimontare dall'undicesima posizione sia nella Sprint Race odierna (ore 19.

