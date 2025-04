La Russia recluta soldati cinesi su Weibo Pechino si difende | Contro l’Ucraina solo mercenari

Weibo, principale piattaforma social cinese e visualizzati centinaia di migliaia di volte. Forse anche i due cinesi catturati di recente dalle forze ucraine al fronte avevano deciso di partire dopo aver visto un annuncio come questo. Volodymir Zelensky, che ne ha dato notizia lunedì, ha accusato il Cremlino di aver promosso una "campagna sistematica" di reclutamento in Cina. Sarebbero a suo dire 150 i soldati cinesi reclutati dai russi. Quotidiano.net - La Russia recluta soldati cinesi su Weibo. Pechino si difende: “Contro l’Ucraina solo mercenari” Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – "Sei un uomo, sii un uomo". Sottotitoli in russo e in cinese che descrivono premi del valore compreso fra l'equivalente di 7 e 21mila dollari e stipendi mensili di 2.400 scorrono su immagini di uomini che lasciano il loro posto di lavoro per andare al fronte in Ucraina a combattere con le forze di Mosca. Annunci come questo sono pubblicati su, principale piattaforma social cinese e visualizzati centinaia di migliaia di volte. Forse anche i duecatturati di recente dalle forze ucraine al fronte avevano deciso di partire dopo aver visto un annuncio come questo. Volodymir Zelensky, che ne ha dato notizia lunedì, ha accusato il Cremlino di aver promosso una "campagna sistematica" dimento in Cina. Sarebbero a suo dire 150 iti dai russi.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina-Russia - Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

(Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the ...

Russia - la minaccia alla Gran Bretagna con 800 missili. Il nuovo fronte di Londra sulla «Bear Line» e la guerra dell'Artico

Molte intelligence occidentali, soprattutto nel Nord Europa, nelle ultime settimane hanno alzato la soglia di allerta sulla minaccia russa che dopo aver siglato un accordo di tregua con l'Ucraina...

Ucraina - Zelensky : “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron : “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

La Russia recluta soldati cinesi su Weibo. Pechino si difende: “Contro l’Ucraina solo mercenari”. Così il Cremlino recluta mercenari cinesi sui social media. Pechino lo sa. Guerra Ucraina - Russia, le news del 24 novembre. Mosca: respinto tentativo di incursione ucraina nella regione di Bryansk - Estonia: “Chiesa ortodossa recida legami canonici con Mosca”. Russia, i soldati yemeniti reclutati (con l'inganno) da Putin: il viaggio a Mosca e la promessa di un falso la. Ucraina Russia, Financial Times: "Mosca recluta yemeniti per guerra tramite Houthi". Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da ilfoglio.it:) Così il Cremlino recluta mercenari cinesi sui social media. Pechino lo sa - I video di arruolamento russi su Douyin (la versione cinese di TikTok) Weibo e Bilibili e la versione del soldato "Macron". La Russia recluta, la Cina censura ...

(Lo rende noto ansa.it:) Zelensky insiste: 'Sforzi russi con Cina per reclutare soldati' - Cominciati a Istanbul i nuovi colloqui Russia-Usa. Riprendono a Washington i negoziati Usa-Ucraina sulle terre rare. Londra: 'oggi messaggio a Putin, abbiamo piani seri'. Kallas ai volenterosi: 'chiar ...

(In base a quanto diffuso da ilpost.it:) Zelensky ha detto che ci sono più di 155 soldati cinesi che combattono per la Russia in Ucraina - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i soldati cinesi che stanno combattendo in Ucraina assieme all’esercito russo sono almeno 155. L’ipotesi principale al momento è che i soldati avr ...