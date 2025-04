Italiano e l’Atalanta | Sarà una partita difficile Ravaglia? Sono tranquillo

Italiano chiamati a non cedere nemmeno di un centimetro nella corsa per un posto in Europa. Dopo il Napoli al Dall’Ara lunedì scorso, con il pareggio che forse è andato anche troppo stretto a Orsolini e compagni, la squadra Sarà di scena a Bergamo in un lunch match contro l’Atalanta che sa di scontro non diretto ma direttissimo visto che la Dea è soltanto un punto sopra al Bologna in classifica. “Quella di domani è una partita che in questo momento dice che ci si gioca un posto per l'alta classifica, e quando ci Sono partite tra squadre che si stanno giocando con qualcosa di così grande Sono partite difficili - comincia Italiano, analizzando la sfida del Gewiss Stadium - L'Atalanta quando è in casa è sempre una delle più forti. Sport.quotidiano.net - Italiano e l’Atalanta: “Sarà una partita difficile. Ravaglia? Sono tranquillo” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 12 aprile 2025 – Un’altra vigilia importante in casa Bologna, con i rossoblù di Vincenzochiamati a non cedere nemmeno di un centimetro nella corsa per un posto in Europa. Dopo il Napoli al Dall’Ara lunedì scorso, con il pareggio che forse è andato anche troppo stretto a Orsolini e compagni, la squadradi scena a Bergamo in un lunch match controche sa di scontro non diretto ma direttissimo visto che la Dea è soltanto un punto sopra al Bologna in classifica. “Quella di domani è unache in questo momento dice che ci si gioca un posto per l'alta classifica, e quando cipartite tra squadre che si stanno giocando con qualcosa di così grandepartite difficili - comincia, analizzando la sfida del Gewiss Stadium - L'Atalanta quando è in casa è sempre una delle più forti.

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta Bologna 0-1 - colpaccio di Italiano! Castro spedisce in semifinale di Coppa Italia i felsinei dopo 26 anni : Gasperini va KO

di Redazione JuventusNews24Atalanta Bologna 0-1, colpaccio di Italiano al Gewiss Stadium: i felsinei conquistano la semifinale di Coppa Italia Il Bologna conquista la semifinale di Coppa Italia ...

La Champions (con Milan e Atalanta eliminati) ci ricorda la mediocrità del calcio italiano

La Champions (con Milan e Atalanta eliminate) ci ricorda la mediocrità del calcio italiano Altro che quinto posto per la Champions. Da questa sera sarà molto complesso. L’Italia perde sia il Milan ...

Atalanta - Pagliuca : "Sono un po' il Ted Lasso italiano. La famiglia Percassi ha superato le aspettative per molti anni"

Nel corso dell`intervista rilasciata al podcast The Deal di Bloomberg, Stephen Pagliuca, proprietario del 55 per cento delle quote societarie...

Italiano e l’Atalanta: “Sarà una partita difficile. Ravaglia? Sono tranquillo”. Italiano: “Mi aspetto la solita Atalanta, sarà difficile. Castro? Non è ancora al meglio…”. Atalanta Bologna in streaming gratis? Guarda la partita in diretta. Atalanta-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari. Inter-Atalanta in Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficiali. Supercoppa italiana, Inter-Atalanta: dove vedere la partita in tv e probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Italiano e l’Atalanta: “Sarà una partita difficile. Ravaglia? Sono tranquillo” - I convocati dal tecnico del Bologna alla vigilia della sfida alle 12.30 al Gewiss Stadium contro la squadra di Gasperini. “Voglio continuità di risultati” ...

() Atalanta-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - La partita tra Atalanta e Bologna del Gewiss Stadium sarà un vero e proprio spareggio per la Champions League. La Dea è in netta flessione nelle ultime settimane e dal sogno Scudetto, ...

(L’agenzia sportmediaset.mediaset.it ha pubblicato che:) Atalanta-Bologna, spareggio Champions: in palio c’è il terzo posto - Sarà la sfida tra Atalanta e Bologna ad aprire la domenica della 32° giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce da tre sconfitte consecutive (Inter, Fiorentina e Lazio)che, di fatto, l’hann ...