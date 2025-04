Racchette di guerra in libreria storie di tennisti sul campo di battaglia

Roma, 12 apr. (askanews) – Arriva in libreria "Racchette di guerra" L'incredibile storia dei tennisti che dalle battaglie sui campi sono passati a quelle con le armi",ultimo libro di Piero Valesio pubblicato da "Absolutely Free libri" che racconta la storia, finora mai approfondita, di quelle campionesse e di quei campioni del tennis che la vita ha poi trascinato in guerra, costringendoli ad applicare in contesti profondamente diversi i criteri di vita che avevano imparato sui campi di gara di mezzo mondo. Dopo il crollo del Muro di Berlino si parlava di Fine della Storia. Di un futuro in cui le guerre sarebbero scomparse, in cui i soli conflitti possibili sarebbero stati quelli in scena sui campi dello sport e del tennis in particolare. Non è stato così, purtroppo. E in questi anni l'umanità è tornata a vivere fianco a fianco con la guerra.

