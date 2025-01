Thesocialpost.it - “Ingrediente vietato”. Allarme caramelle, dolci e farmaci. La Fda: “Quali sono i rischi per la salute”

L’agenzia federale statunitense deputata alla regolamentazione di, prodotti alimentari e dispositivi medici, la Food and Drug Administration (FDA), ha deciso di bandire definitivamente l’additivo alimentare eritrosina. Si tratta del colorante rosso Numero 3 (red dye No. 3), il cui codice nelle etichette è E127. È un colorante sintetico derivato dal petrolio caratterizzato dalla presenza di iodio. Questoè già da diverso tempo sotto stretta sorveglianza, e ora è arrivata la decisione definitiva. Il problema è che viene utilizzato principalmente nell’industriaaria, ad esempio in, ghiaccioli, gelati, ciliegie candite, cocktail, bevande e molti altri prodotti. Non solo, lo si può trovare, infatti, anche neie nei cosmetici come colorante. Orastate imposte nuove scadenze all’industriaaria e a quella farmaceutica per eliminarlo dalla propria catena produttiva.