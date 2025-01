Ilgiorno.it - Incendio a Villa Cortese, fiamme in una villetta: alta colonna di fumo

(Milano), 16 gennaio 2025 – Momenti di paura questa mattina in unaalla periferia est diun comune a pochi chilometri da Legnano . Da un portico adiacente l’edificio attorno alle 10 è divampato unaccompagnato da una densadinero. Ancora ignote le cause del rogo ma a farne le spese è stata una signora anziana residente nella vicina abitazione che in poco tempo si è vista la casa investita da una densa nuvola die da spaventose lingue di fuoco. Fortunatamente i soccorsi intervenuti rapidamente sul posto hanno permesso di mettere in salvo l’anziana signora che viveva in casa attaccata ad una bombola di ossigeno. Fatta eccezione per lo spavento causato dalle, non sembrerebbe aver riportato particolari conseguenze. L’del capanno invece ha richiesto l’intervento di ben cinque squadre di Vigili del Fuoco tra cui un’autoscala ed un mezzo attrezzato per gli interventi speciali.