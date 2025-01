Liberoquotidiano.it - Il figlio preferito esiste, ecco l'identikit in uno studio

Milano, 16 gen. (Adnkronos Salute) - Un genitore non lo ammetterà mai, ma ilprediletto, non è un mito senza fondamenta. E unoscientifico pubblicato dall'American Psychological Association sulla rivista 'Psychological Bulletin' traccia anche undi chi tra i fratelli ha più speranze di accaparrarsi quel posto speciale nel cuore di mamma e papà. Gli autori hanno condotto una meta-analisi di 30 articoli pubblicati su riviste scientifiche con revisione paritaria, e dissertazioni/tesi, insieme a 14 database, che comprendono un totale di 19.469 partecipanti oggetto di. Obiettivo: esaminare come l'ordine di nascita, il genere, il temperamento e i tratti della personalità (l'essere estroversi, gradevoli, aperti, coscienziosi o nevrotici) fossero collegati al favoritismo genitoriale.