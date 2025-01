Ilgiorno.it - Il dossier degli studenti. Flashmob, foto e sondaggi: "Le scuole cadono a pezzi"

di Simon a Ballatpre Si sono presentati ai piedi di Palazzo Isimbardi con uno striscione, fumogeni, ma soprattuttodi. Così una delegazione di ragazze e ragazzi dell’Unionee della Rete della conoscenza ha lanciato la prima protesta dell’anno mettendo sotto il faro un tema: edilizia scolastica. In agenda avevano già un appuntamento con il consigliere Roberto Maviglia, che ha la delega alla partita per Città Metropolitana, per sottoporgli il loroe chiedere di aprire un tavolo permanente e diretto con gli. Per la loro prima inchiesta hanno raccolto oltre 780 testimonianze in una quindicina di, "ma il lavoro di campionamento continuerà nei prossimi mesi", promettono. Nella lista dei problemi spiccano pannelli del soffitto staccati (indicato nel 60,5% delle risposte), sanitari inagibili (57,7%), porte mancanti (52%), finestre rotte (23%) e infiltrazioni (15%).