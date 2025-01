Gqitalia.it - I migliori pantaloni tecnici per affrontare ogni avventura outdoor, anche d'inverno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Tecnologie, membrane, trattamenti speciali: sono queste le caratteristiche che rendono ida uomo la migliore scelta pertipo di sport. Questo perché, peravventure all'aria aperta soprattutto in, è necessario prima di tutto proteggersi dalle basse temperature, dai cambiamenti atmosferici e dalla abrasioni.Ovviamente perdisciplina sportiva esistono dei modelli dipiù o meno indicati. Per esempio, se vogliamo svolgere un'attività sulla neve, dallo sci allo snowboard, è necessario che il capo sia impermeabile e possibilmente imbottito, mentre se si opta per movimenti aerobici - cometipo di corsa o di camminata - è fondamentale assicurare una buona traspirabilità e velocità di asciugatura.