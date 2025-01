Ilrestodelcarlino.it - "Gli straordinari erano falsi, vanno condannati"

Attraverso un atto d’appello appena depositato, la procura ha presentato ricorso contro le assoluzioni pronunciate il 27 giugno per i sette imputati in relazione all’inchiesta della polizia che aveva riguardato il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (che ha sede a Lugo). In particolarestati tutti assolti da quasi tutti i capi d’imputazione "perché il fatto non sussiste". E per quanto riguarda il contestato falso, derubricato ad altra ipotesi, l’assoluzione era arrivata "perché il fatto non costituisce reato". La procura aveva invece chiesto condanne comprese tra i due anni e mezzo e i tre anni di reclusione per tutti gli imputati accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata in quanto ai danni dello Stato e falso ideologico in relazione a contestati usi impropri di auto di servizio tra il 2014 e il 2019, a richieste ritenute non congrue dio di rimborsi chilometrici e a vari episodi di contestato assenteismo.