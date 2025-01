Thesocialpost.it - “Forse è lei, scomparsa”. Spunta un cadavere nel fiume: il drammatico sospetto

Terribile ritrovamento in Italia: il cadavere di una donna è stato infatti individuato in queste ore nel Tevere all'altezza della centrale elettrica Enel in zona Castel Giubileo a Roma. Il ritrovamento risale al pomeriggio di ieri, giovedì 15 gennaio ed è avvenuto nel primo pomeriggio. Soltanto ora, però, le forze dell'ordine hanno reso nota la notizia. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della centrale, che hanno notato il corpo senza vita della donna in acqua e lo hanno recuperato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Al momento non si conosce ancora l'identità della vittima, con gli agenti al lavoro per risalire al suo nome.