Editoria 2024 | mercato libri in calo con perdita di 24 milioni di copie

Ildell'di varia adulti e ragazzi nei canali trade (a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) si chiude con unadi 2,4dirispetto all'anno precedente, -2,3%, a conferma del momento di difficoltà per l'industria del libro. Nei dodici mesi levendute sono state 104. A valore (prezzo di vendita finale al cliente) ilsegna una flessione rispetto al 2023 dell'1,5% (pari a 23,2di euro) con vendite pari a 1,534 miliardi di euro. L'analisi dieffettuata su dati di NielsenIQ-GfK sarà presentata dal presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE) Innocenzo Cipolletta il prossimo 31 gennaio, in occasione della giornata conclusiva del XLII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia.