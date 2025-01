Sport.quotidiano.net - Basket Serie C Unica. Folgore: secondo successo di fila. Superato il Cus Pisa in trasferta

LaFucecchio Boldrini Selleria comincia il nuovo anno così come aveva chiuso quello vecchio. Ossia vincendo. Dopo ilin volata prima della sosta per le festività natalizie contro Sansepolcro, nella prima del 2025 i biancoverdi chiudono il girone di andata espugnando con pieno merito il campo del Cus, una diretta rivale per la salvezza. La partita è rimasta incerta solo nel primo tempino quando le due compagini si sono alternate al comando fino al 21-16 in favore del Cuscon cui si è arrivati al primo riposo. Nella seconda frazione, infatti, lapiazza subito un parziale di 0-8 e passa a condurre (21-24). Ma è con una difesa asfissiante che i fucecchiesi mettono in seria difficoltà i padroni di casa, capaci in questa seconda frazione di mettere a referto solo 9 punti.