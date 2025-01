Thesocialpost.it - Australian Open, Jasmine Paolini passa in al terzo turno

Leggi su Thesocialpost.it

avanza con sicurezza agli, superando la messicana Renata Zarazua in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. La tennista italiana prosegue il suo percorso impeccabile a Melbourne, mostrando ancora una volta la solidità del suo gioco. Dopo aver lasciato solo quattro game al primo, il secondonon ha fatto eccezione: Zarazua è stata messa sotto pressione dall’azzurra, che ha concesso appena cinque game in tutto l’incontro.La sfida si è svolta sulla prestigiosa Rod Laver Arena, doveha esordito con grande carattere e determinazione. “Nonostante fosse la mia prima volta su un campo così importante, mi sono concentrata sul mio gioco e sono riuscita a gestire bene l’emozione”, ha dichiarato al termine del match. In soli 77 minuti,ha sigillato la vittoria, dimostrando un controllo eccellente della partita, anche in condizioni di gioco prolungate fino a tarda serata.