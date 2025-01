Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, il nuovo Musetti ha i nervi saldi: fa impazzire Shapovalov e lo batte in tre set

Lorenzoavanza al terzo turno dell’, primo Grande Slam della stagione di tennis sul cemento di Melbourne. Dopo il successo all’esordio, nel secondo turno l’azzurro ha battuto in tre set il canadese Denisin 2 ore e 40 minuti di gioco. 7-6, 7-6, 6-2 il punteggio in favore del 22enne toscano, numero 15 al mondo nel ranking Atp. Nel prossimo turno,troverà l’americano Ben Shelton, che nel suo match ha superato 3-1 lo spagnolo Carreno-Busta., nella sua carriera, non era mai riuscito ad andare così lontano nello Slamo. Quello contro il canadese è stato un match senza troppa tattica e giocate spettacolari, ma va bene così. L’azzurro ha mostrato di avere, non facendosi cogliere dall’ansia dei momenti più complicati dell’incontro.