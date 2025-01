Lanazione.it - Arezzo Comunità: disabilità e inclusione . L’incontro a Roma con il ministro Locatelli

Il sindaco Alessandro Ghinelli e la presidente della FondazioneLucia Tanti hanno incontrato ailper leAlessandra. Un colloquio di quasi un’ora che ha permesso di mettere al centro il lavoro della Fondazionequale strumento innovativo di welfare municipale, unico a livello nazionale. Un focus particolare è stato dedicato al progetto "Stil – Servizi territoriali per l’lavorativa" che nasce per valorizzare e migliorare le politiche e le pratiche dilavorativa delle persone con disagio fisico e psichico. Da maggio ad oggi sono oltre 50 le persone conseguite, alcune delle quali già inserite in realtà economiche e produttive attraverso percorsi formativi specifici e calibrati. L’obiettivo è quello di creare una forte alleanza tra imprese ed istituzioni perché il diritto al lavoro non sia precluso a persone conche ben possono essere parte attiva di processi economici, produttivi e di crescita.