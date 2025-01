Ilnapolista.it - Anche Frattesi colpito dalla patologia di mercato (affaticamento muscolare). In dubbio per l’Empoli

Da Di Marzio arrivano notizie sulle condizioni di. Il centrocampista dell’Interda. Ergo, è praticamente sul. L’ex Sassuolo è solo l’ultimo di una lunga lista di calciatori afflitti dal malanno di gennaio che altro non è se non voglia di cambiare lido.Scrive Di Marzio:“Arrivano aggiornamenti in casa Inter sulle condizioni di Davide, che nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio si è sottoposto a esami strumentali. Il centrocampista nerazzurro, nelle ultime ore, ha sofferto di unche persiste. Ecco perché l’ex Sassuolo è inper la prossima gara contro. Le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno, con lo staff sanitario che dovrà valutarlo costantemente“.Prima di lui Kvaratskhelia, Vlahovic i più noti fra i tanti desiderosi di muovere ildi riparazione.