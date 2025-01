Zonawrestling.net - AEW: Samoa Joe fa il suo ritorno e salva Hook dal pestaggio del Patriarchy

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte a Dynamite, nello speciale Maximum Carnage, è proseguito il feud trae Christian Cage e la sua stable. Dopo tante settimane il giovane è finalmente riuscito ad ottenere un match 1vs1 con l’ex TNT Champion, ma la contesa si è interrotta dopo una decina di minuti, quando Kip Sabian e Nick Wayne sono saliti sul ring per interrompere una presa di sottomissione di. Match finito in squalifica, ma poco importa per Cage e compagni che hanno così iniziato un violento, l’ennesimo, sucercando di infortunarlo di fronte al padre Taz, tornato al tavolo di commento proprio questa notte. Per fortuna, con gran sorpresa di tutti, la musica diJoe è risuonata nell’arena e la Submission Machine hato il giovane dalle grinfie del.Joe davvero in gran formaSotto lo sguardo impietrito di Cage, Joe ha usato Kip Sabian come un sacco da box per poi spedire fuori ring Nick Wayne.