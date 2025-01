Inter-news.it - Zielinski: «Sarà difficile ma l’Inter ha studiato bene il Bologna!»

Leggi su Inter-news.it

Tutto pronto a San Siro per Inter-. Nel pre partita del match di recupero della diciannovesima giornata Piotrracconta le sue impressioni ai giornalisti di Dazn.IL MASSIMO – Piotrdichiara prima dell’inizio di Inter-: «Ovviamente questa è una partita molto importante. Cercheremo di fare il massimo per ottenere i tre punti che sono fondamentali per la classifica e anche per il nostro cammino. Spero che questa partita mi permetta di salire in cattedra. Sappiamo cheuna partita molto, abbiamoil. Speriamo che con le nostre qualità riusciremo a fare la nostra partita e a vincerla».nel pre partita di Inter-IMPIEGO – Prima di Inter-, nella quale Simone Inzaghi ha scelto di schierarlo nuovamente dal primo minuto, Piotrdichiara: «Adesso trovato una continuità? Sono contento.