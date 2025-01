Ilgiorno.it - Violenze di Capodanno in Duomo: che cos’è la taharrush gamea. Ancora “caccia” al supertestimone che ha salvato la ragazza belga

Milano – Il lavoro di ricerca e analisi dei frame che hanno inquadrato gli abusi di, prosegue in una collaborazione tra Procura e squadra Mobile. Mancal’identità dell’uomo che avrebbe aiutato la ventenne di Liegi a liberarsi dalla presa dei trenta uomini, perlopiù immigrati, che l’avrebbero circondata con l’ormai famigerata tecnica del ““, che configura le molestie. L’uomo, descritto come “grande di età” sarebbe un testimone importante di quanto successo anche la notte didi quest’anno,avvenute con le stesse modalità di tre anni fa. La coppia di emiliani sentita due giorni fa in procura, sarebbe rimasta vittima di abusi da parte di quel “muro umano”, in particolare laventenne ma suo marito sarebbe riuscito a salvarla dal “branco”, tirandola fuori mentre i ragazzi la stavano accerchiando, come hanno fatto con altre donne.