Movieplayer.it - Trieste Film Festival 2025 al via domani: il programma completo

Leggi su Movieplayer.it

Dal 16 al 24 gennaio oltre 130, tra anteprime italiane ed eventi speciali, concorsi internazionali e sezioni tematiche uno sguardo oltre confine sui Balcani. Dal 16 al 24 gennaio torna il, manifestazione diretta da Nicoletta Romeo dedicata al cinema dell'Europa centro orientale. Inoltre 130, tra anteprime italiane ed eventi speciali, concorsi internazionali e sezioni tematiche. Doppia inaugurazione, giovedì 16 gennaio, con la proiezione dell'ultimodi Peter Kerekes, Wishing on a star, storia dall'Italia ai più lontani lidi del mondo lungo il lavoro dell'astrologa napoletana Luciana, a cui seguirà l'anteprima italiana de Lo Spartito della Vita di Matthias Glasner, dramedy tedesco presentata alla Berlinale (presto in sala in Italia con Satine), ironica e graffiante, sul .