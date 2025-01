Ilrestodelcarlino.it - Stalking alla ex consulente. La stilista Franchi ora rischia il processo

"O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena". Questo il messaggio che lae imprenditrice Elisabettaavrebbe inviato a una sua ex. Non solo: secondo la Procura di Bologna, avrebbe tentato di screditare la donna in diversi modi, sia in pubblico che in privato. Si sono chiuse le indagini sulla vicenda e labolognese, già in passato finita al centro di una bufera mediatica per aver detto durante un evento che "per ricoprire posizioni importanti" nella sua azienda "puntava sugli uomini di qualsiasi età o sulle donne ma solo sopra i 40 anni",ora di finire aper: al termine di accertamenti della squadra mobile bolognese, lasarebbe accusata di una serie di comportamenti persecutori che avrebbe messo in atto ai danni della sua ex collaboratrice e amica, convinta che avesse una relazione col suo compagno.