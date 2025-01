Lanazione.it - Sos truffe agli anziani, l’appello: “Denunciate sempre senza paura. La vergogna non deve prevalere”

Castelfiorentino (Firenze), 15 gennaio 2025 – Ricevete una telefonata da un signore dai modi gentili che si presenta come un avvocato o un agente delle forze dell’ordine che vi dice che vostro figlio o nipote è responsabile di un incidente; addirittura ve lo passa al telefono, ma la chiamata è molto disturbata. Ovviamente non è il vostro congiunto, ma è facile cadere in errore perché la notizia dell’incidente vi ha destabilizzato emotivamente. Il truffatore vi dice che per risolvere immediatamente il problema e non avere guai con la giustizia ha bisogno subito di soldi in contanti. Non è vero nulla, è una truffa. Falsi funzionari Inps, Enel o altri gestori di servizi si presentano alla porta con la scusa di dover controllare la posizione pensionistica, la bolletta o il contatore; ma in realtà raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore.