Game-experience.it - Sony PlayStation ha depositato diversi brevetti: uno trasforma il DualSense in una pistola

hadi recenteper l’ecosistema, con uno di questi che potrebbe effettivamente cambiare il modo di vivere i videogiochi sparatutto. Ebbene sì, pubblicato il 2 gennaio 2025, il brevetto in questione mostra un accessorio progettato per ilche permette dire il controller in una sorta di.Grazie a GameRant scopriamo infatti che l’intenzione dicon questo nuovo dispositivo è di aggiunge un ulteriore livello di realismo, sfruttando le già avanzate funzionalità del, come il back aptico ed i trigger adattivi.L’accessorio in questione si collegherebbe alla parte inferiore del controller e consentire ai giocatori di tenerlo lateralmente, utilizzando lo spazio tra i pulsanti R1 e R2 come una sorta di mirino. Questa configurazione sarebbe ovviamente particolarmente utile per titoli FPS e per i giochi dove si spara di frequente, migliorando l’immersione e l’esperienza di gioco su