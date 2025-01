Se n’è andato Televisione in lutto l’attore morto all’improvviso | fatale un infarto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo dellapiange la morte improvvisa dal. Talento assoluto, ha recitato in film di rilievo come “The Crying Game” e “Peter’s Friends”, dimostrando di saper alternare comicità e dramma. Nel mondo teatrale, la sua bravura gli è valsa una nomination agli Olivier Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il teatro. Dietro il successo pubblico una vita complessa e dolorosa. Ha combattuto contro il disturbo bipolare e l’abuso di sostanze.>>“Loro due, dietro le quinte.”. Grande Fratello, non si è visto in tv ma così cambia tutto: cosa è successo davvero tra Jessica e HelenaProblemi che ha affrontato apertamente nello speciale della BBC “Qual è il problema con Tony Slattery?”, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sui temi della salute mentale. Nonostante le difficoltà, Slattery non ha mai smesso di far ridere e riflettere.